Darbeci Hafter’in güçleri 5+5 toplantısına katılıyor

Libya'nın
doğusundaki
gayrimeşru silahlı
güçlerin lideri
Halife Hafter, kalıcı
ateşkesi görüşmek
üzere Cenevre'de
düzenlenecek 5+5 askeri
komite toplantısına
katılacaklarını belirtti.
BM Libya Destek Misyonu
(UNSMIL) Twitter hesabından
yapılan açıklamada Hafter'in,
BM'ye kendisine bağlı güçlerin
Cenevre'de düzenlenecek 5+5
askeri komite toplantısına katılacağını
ifade etti.
Libya Dışişleri Bakanlığının
sosyal paylaşım sitesinden yaptığı
açıklamaya göre, Fas Dışişleri
Bakanı Nasır Burita, Dışişleri
Bakanı Muhammed Tahir Seyyale
ile yaptığı telefon görüşmesinde
Fas'ın UMH'ye tam destek verdiği
aktarıldı.
Birleşmiş Milletler (BM) Libya
Özel Temsilcisi Gassan Selame,
Libya'da "ateşkesin sadece adının
olduğunu" ve 110'un üzerinde ateşkes
ihlali kaydettiklerini açıklamıştı.