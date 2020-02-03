Darbeci Hafter’in güçleri 5+5 toplantısına katılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Libya'nındoğusundakigayrimeşru silahlıgüçlerin lideriHalife Hafter, kalıcıateşkesi görüşmeküzere Cenevre'dedüzenlenecek 5+5 askerikomite toplantısınakatılacaklarını belirtti.BM Libya Destek Misyonu(UNSMIL) Twitter hesabındanyapılan açıklamada Hafter'in,BM'ye kendisine bağlı güçlerinCenevre'de düzenlenecek 5+5askeri komite toplantısına katılacağınıifade etti.Libya Dışişleri Bakanlığınınsosyal paylaşım sitesinden yaptığıaçıklamaya göre, Fas DışişleriBakanı Nasır Burita, DışişleriBakanı Muhammed Tahir Seyyaleile yaptığı telefon görüşmesindeFas'ın UMH'ye tam destek verdiğiaktarıldı.Birleşmiş Milletler (BM) LibyaÖzel Temsilcisi Gassan Selame,Libya'da "ateşkesin sadece adınınolduğunu" ve 110'un üzerinde ateşkesihlali kaydettiklerini açıklamıştı.