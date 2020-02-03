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Darbeci Hafter’in güçleri 5+5 toplantısına katılıyor

Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
Darbeci Hafter’in güçleri 5+5 toplantısına katılıyor
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, kalıcı ateşkesi görüşmek üzere Cenevre'de düzenlenecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacaklarını belirtti. BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamada Hafter'in, BM'ye kendisine bağlı güçlerin Cenevre'de düzenlenecek 5+5 askeri komite toplantısına katılacağını ifade etti. Libya Dışişleri Bakanlığının sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Seyyale ile yaptığı telefon görüşmesinde Fas'ın UMH'ye tam destek verdiği aktarıldı. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da "ateşkesin sadece adının olduğunu" ve 110'un üzerinde ateşkes ihlali kaydettiklerini açıklamıştı.
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Darbeci Hafter’in güçleri 5+5 toplantısına katılıyor
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