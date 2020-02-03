Dünyayı ağlatan görüntü

BUGÜN NELER OLDU

Çin'de lösemi hastası kızını Vuhan'ın bağlı bulunduğu Hubey eyaletinden Jiujigang'daki bir hastaneye götürmeye çalışan ancak kontrol noktasından geçişine izin verilmeyen bir annenin ağladığı görüntüler dünyayı sarstı. Anne uzun bekleyiş sonrası izin alarak kızıyla birlikte konrol noktasından geçirildi.Çin'in farklı bölgelerinden kalkan 8 askeri kargo uçağı koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentine 1400 sağlık personeli ve tıbbi malzeme nakletti. Askeri sağlık personelinin, Vuhan'a bir haftada inşa edilen 1000 yataklı Huoşınşan Hastanesi'nde hizmet vereceği, yarından itibaren göreve başlayacağı kaydedildi. Çalışmalar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından yönetiliyor.Çin'de koronavirüs salgının patlak verdiği Vuhan'ın bağlı olduğu Hubey'in komşu eyaleti Hunan'da kuş gribi (H5N1) salgını tespit edildi. Bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan salgında 4 bin 500 tavuk telef oldu. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı çiftlikteki 17 bin 828 kanatlı hayvanın itlaf edildiğini açıkladı.