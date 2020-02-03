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Dünyayı sarsan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor! Tarih verildi!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı yakından ilgilendiren, salgın niteliği taşıyan corona virüsü ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Bütün dünyayı yakından ilgilendiren ilk olarak 12 Aralık tarihinde ortaya çıkmış ve kısa sürede pek çok ülkeye yayılmıştı. Yaşanan bu salgın piyasaları da aynı oranda etkiledi. Çin Devlet Başkanı "Politbüroyu" tekrar topladı ve belli başlı çağrılarda bulundu. Virüs ile ilgili rakamlar dikkat çekerken Dünya Sağlık Örgütü bazı konuların da altını çiziyor. Virüse karşı önlemler alınmaya devam ederken aynı zamanda ölü ve vakaların sayısında da artış gözlemleniyor. Bazı ülkeler virüsün yoğun olduğu ülkelere uçuşları iptal ederken ile ilgili son dakika açıklamaları ve rakamları da gelmeye devam ediyor. İşte koronavirüs ile ilgili son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 3.2.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 23:08 ABONE OL
Dünyayı sarsan Corona Virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Tarih verildi!

Dünyayı yakından ilgilendiren Corona Virüs ile ilgili bilgileri gelmeye devam ediyor. Herkesin en merak ettiği konular arasında yer alan koronavirüs hakkında en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürürken aynı zamanda yaşanan son gelişmelerin de yakından takip edilmesi konunun önemine bir kez daha vurgu yapmakta. Önlemler ile birlikte ölü ve vakalarda da artış gözlendiği bu salgının önüne geçilmezse faturasının ağır olacağını bildiren uzmanların dışında çeşitli ülkelerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya yeni tarih için Şubat sonunu işaret ederken Dünya Sağlık Örgütü ise bazı yerlere özellikle vurgu yaptı. İşte ile ilgili son dakika gelişmeleri!

CORONA VİRÜS İLE İLGİLİ GELİŞMELER GELMEYE DEVAM EDİYOR!

Dünyayı yakından ilgilendiren ile ilgili son dakika ayrıntıları araştırılıyor. Virüs ile ilgili son rakamlar dikkat çekerken alınan önlemler de giderek artıyor. Buna bağlı olarak ise ölü ve vakaların sayısında da artış gözlemlenince her ülke kendi önlemlerini almayı sürdürmekte. Dünya Sağlık Örgütü ise koronavirüs ile ilgili son gelişmelerin altını çizdi. İşte dünyanın araştırdığı ve merak ettiği virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri!

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Dünyayı sarsan Corona Virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Tarih verildi!
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