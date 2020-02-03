HDP önünde evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Senin kardeşin şu anda askerde sen kardeşine mi sıkacaksın?

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 154'üncü gününde 80'e yükseldi. Çocukları Yusuf'un 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Saadet ve Nurettin Ödümlü çifti, HDP önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

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Oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını savunan baba Nurettin Ödümlü, "" diye konuştu.Anne Saadet Ödümlü de Yusuf'un gelip güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.