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önünde evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Senin kardeşin şu anda askerde sen kardeşine mi sıkacaksın?

Çocuklarının terör örgütü mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile İl Başkanlığı önüne gelen ailelerin sayısı 154’üncü gününde aile sayısı 80’e yükseldi. 'te kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemine katılan baba , "Oğlum çık gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Senin kardeşin şu anda askerde sen kardeşine mi sıkacaksın" dedi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 3.2.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 16:14 ABONE OL
HDP önünde evlat nöbetindeki baba oğluna seslendi: Senin kardeşin şu anda askerde sen kardeşine mi sıkacaksın?
Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 154'üncü gününde 80'e yükseldi. Çocukları Yusuf'un 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Saadet ve Nurettin Ödümlü çifti, HDP önüne gelerek oturma eylemine katıldı.
PKK'lı terörist piyon olarak kullanıldıklarını anlayınca teslim olmuş


Oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını savunan baba Nurettin Ödümlü, "2014 yılının 7'nci ayında benim çocuğumu kandırarak dağa götürdüler. Ben çocuğumu istiyorum evladımı istiyorum. Ben bütün Kürt gençlerine sesleniyorum. Bunlar sizi ölüme gönderiyorlar. Bunlar bir kere milletvekili olmak için 500'e yakın Kürt gencini öldürtebiliyorlar, ikinci kez milletvekili olmak için bin genci kendilerine kurban edebilirler. Ben oğluma diyorum dönüp eve gelsin. Bu iş yalandır, beni duyuyorsan eğer oğlum senin kardeşin Resul da şu anda askerde ve sen kardeşine mi silah sıkacaksın. Dön gel evine devletimizin güvenlik güçlerine teslim ol" diye konuştu.

Anne Saadet Ödümlü de Yusuf'un gelip güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
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