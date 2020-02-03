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İnanılmaz ama gerçek! 31 parmaklı kadın cadı ilan edildi

'dan gelen haber hayretler içinde bıraktı! isimli kadın doğuştan 31 parmağa sahip. El ve ayaklarında toplam 11 fazladan parmağı olan kadının hayatı zindana dönmüş durumda. Nayak'ı görenler ona cadı olduğu gerekçesiyle kötü davranıyor. Hindistan'da kalıtsal bir hastalıktan dolayı 31 parmaklı dünyaya gelen Kumari Nayak, toplum tarafından "cadı" ilan edilip, dışlandı. İşte haberin detayları!

Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 12:30 ABONE OL
İnanılmaz ama gerçek! 31 parmaklı kadın cadı ilan edildi

Yaşlı kadının hastalığının adı Polidaktili olarak geçiyor. Nadir görülen hastalıklardan biri olan Polidaktili, kişinin yaşamını son derece olumsuz etkiliyor.

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İnanılmaz ama gerçek! 31 parmaklı kadın cadı ilan edildi
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