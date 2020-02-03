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İngilizler en çok Avrupa Marşı indiriyor

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Giriş Tarihi: 3.2.2020 ABONE OL
İngilizler en çok Avrupa Marşı indiriyor
İngiltere'nin 47 yılık Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin resmi olarak sona ermesinin yankıları devam ediyor. Brexit destekçileri ile karşıtları arasındaki günlerdir devam eden bu tartışma ülkedeki müzik tercihlerini de ikiye böldü. Böylece iTunes ve Amazon'dan indirilen parçalarda da ilginç bir sıralamaoluştu. Brexit karşıtları, Ludwig Van Beethoven'ın 9. Senfoni'nin son bölümü 'Ode to Joy'dan ilham alınarak hazırlan Avrupa Birliği Marşı'nı bu hafta Tunes'dan en çok indirilen arasına yerleştirdi. Parça Cuma günü en çok indirilenler sıralamasında da 30. sıraya yükseldi. Brexit yanlılarının tercih ettiği Dominic Frisby'nin seslendirdiği parça ise Amazon'da ikinci ve grafiklerde 43. sırada yer aldı.
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İngilizler en çok Avrupa Marşı indiriyor
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