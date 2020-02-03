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fotoğrafları nedeniyle kovuldu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana eyaletinde görev yapan itfaiye eri Presley Pritchard ilginç bir nedenle işinden kovuldu. Pritchard, Yangın Kurtarma Birimi'nde itfaiye eri olarak görev yapıyordu.27 yaşındaki kadın, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek kovuldu. Genç kadın, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafları savunarak, paylaşımlarıyla insanları spor yapmaya ve sağlıklı yaşama teşvik ettiğini söylüyor. İşte genç itfaiye erinin başına iş açan o fotoğraflar ve haberin detayları!

Giriş Tarihi: 3.2.2020 08:02 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 08:15 ABONE OL
Instagram fotoğrafları nedeniyle kovuldu!

27 yaşındaki kadın, sosyal medyadaki paylaşımları gerekçe gösterilerek kovuldu.

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Instagram fotoğrafları nedeniyle kovuldu!
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