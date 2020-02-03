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'ndan "- gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir" uyarısı

Muhammed Ali el-Hekim, ve arasındaki gerginliğin tırmanması halinde bölgede "yıkıcı bir savaş"ın patlak verebileceği uyarısında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.2.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 15:15 ABONE OL
Irak Dışişleri Bakanı'ndan ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir uyarısı

Hakim, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Belçikalı mevkidaşı Philippe Goffin ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Hekim, Belçika Dışişleri Bakanı ile "Washington ve Tahran arasında yükselen tansiyonu düşürmenin yollarını" ele aldıklarını söyledi.

İran ve ABD arasındaki gerginliğin tırmanması halinde bölgeyi yıkıcı bir savaşa sürükleyebileceğini vurgulayan Hekim, "Irak, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması için sarf edilen tüm çabalara destek veriyor." dedi.

Belçikalı Bakan Goffin ise ülkesinin Irak'a desteğini ifade ederek, "Irak'ın istikrarı bizim için önemli." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih de Goffin'i başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda kabul etmiş, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerin imarı için Belçika'nın katkısının önemini vurgulamıştı.

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Irak Dışişleri Bakanı'ndan "ABD-İran gerginliği bölgede yıkıcı bir savaşa neden olabilir" uyarısı
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