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askerleri 'da bir Filistinliyi plastik mermiyle gözünden yaraladı

askerleri, işgal altındaki 'nın El-Halil kentinde bir Filistinliyi plastik mermiyle vurarak yaraladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.2.2020 16:29 ABONE OL

Filistinliler, El-Halil kentinin Bab Ez-Zaviye Mahallesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde bir Filistinli plastik mermiyle gözünden vurularak yaralandı.

Kimliği açıklanmayan yaralı Filistinlinin El-Halil Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinliler, ABD Başkanı Trump'ın 28 Ocak'ta açıkladığı sözde barış planına protesto etmek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi plastik mermiyle gözünden yaraladı
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