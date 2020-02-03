İsrail’de sözde barış anlaşması protestosu

srail'de

yüzlerce kişi, ABD'nin hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" ismini taşıyan sözde barış planını protesto etti. Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin internet sitesindeki haberine göre, solcu parti ve insan hakları örgütlerinin Tel Aviv'de düzenlediği gösteriye katılan yüzlerce İsrailli, üzerinde Arapça ve İbranice "Başka bir yol daha var", "ABD'nin planını reddediyoruz" ve "Barışa evet, ilhaka hayır" yazılı pankartlar açtı. Gösteriye katılan Meretz Partisi milletvekili Tamar Zandberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının barış değil, ilhak ve tehcir planı olduğunu belirtti. Tunus'ta da çok sayıda kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti. Başkent Tunus'taki toplanan göstericiler, "Aksa tehlikede" ve "Filistin satılık değildir" yazılı pankartlar taşıdı. Gösteriye katılan Nahda Hareketi milletvekili Latife el-Habbaşi, Filistin davasına destek vermeye devam edeceklerini, sözde barış planına veya başka bir plana aldanmayacaklarını vurguladı.Öte yandan İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye beldesindeki bazı noktaları vurdu. Hava saldırısına ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.