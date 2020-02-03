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Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan 'de öldürüldü

Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Asgar Paşapor'un, 'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.2.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 17:52 ABONE OL
Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

İran devlet televizyonunun internet sitesi "iribnews"e göre, Paşapor, dün Halep'te Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldü.

Paşapor'un Irak'ta geçen ay ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşlarından olduğu biliniyor.

İran medyasının Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın kaynaklardan paylaştığı bilgilere göre, Suriye'deki çatışmalarda şu ana kadar İran'a bağlı güçlerden yaklaşık 2 bin 400 kişi öldürüldü.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

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Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü
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