Kilise ayininde izdiham: 20 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Tanzanya'nın Kilimanjaro Dağı'nın yamaçlarına yakın Moshi kasabasında ayin için bir stadyumda toplanan binlerce kişi izdihama neden oldu. Kargaşada aralarında 5 çocuğunda bulunduğu 20 kişi ölürken 16 kişi de yaralandı. Rahip Boniface Mwampos stadyumda ibadet edenlere refah ve hastalıkları iyileştirmeyi vaat eden "kutsanmış yağ" ayini düzenlendiğini söyleyen yetkililer, kalabalık ve havanın karanlık olması dolayısıyla ölü sayısının artabileceğini kaydetti. Tanzanya'da yoksulluktan kurtarmayı ve mucize tedaviler geliştirmeyi vaat eden "refah müjdecisi" papazlarının sayısında artış var.