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Son dakika: kabusunu karantinadan anlattı! ‘Yemekler mikroplu, ilaç bile vermiyorlar’

’in kentinde ortaya çıkan kabusunu sıfır noktasından anlattı. Ölü sayısının 361’e virüsten etkilenenlerin sayısı 17 bin 205’e yükseldiği koronavirüs salgını hakkında karantinadan son dakika fotoğraflar geldi. Çin’de koronavirüs salgınında durumun çok daha kötü olduğunu dile getiren 37 yaşındaki öğretmen , yemeklerinin miktoplu, doktorların endişeli olduğunu ve gerçek sayının haberlerde aktarılandan çok daha fazla olduğunu iddia ediyor. İşte Wuhan’daki karantina bölgesinden son görüntüler…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs kabusunu karantinadan anlattı! ‘Yemekler mikroplu, ilaç bile vermiyorlar’

'de yeni tip salgını nedeniyle ölü sayısı 361'e, yükselirken, şu anda ülkesinde karantinada olan 37 yaşındaki öğretmen Muying Shi, durumun çok daha ciddi olduğunu söylüyor. , beş yıldır İngiltere'nin başkenti Londra'da öğretmenlik yapan 37 yaşındaki Muying Shi'nin annesi, dördüncü evre kanser.

Muying Shi, bu nedenle Londra'dan anavatanı olan Çin'in kentinde geldi. Ocak ayının başında, 63 yaşındaki hasta annesi Liping Wang'e bakmak ve onunla vedalaşmak için ülkesine gelen Shi, salgının sıfır noktası olan Wuhan'da hastalığa yakalandı. Yaptırdığı test sonucunda ciğerlerinde koronavirüs tespit edilen öğretmen, şimdi karantinada.

İŞTE KARANTİNA ORTAMI HAKKINDA ANLATTIKLARI...

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Son dakika: Koronavirüs kabusunu karantinadan anlattı! ‘Yemekler mikroplu, ilaç bile vermiyorlar’
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