Son dakika: Koronavirüs kabusunu karantinadan anlattı! ‘Yemekler mikroplu, ilaç bile vermiyorlar’

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 361'e, yükselirken, şu anda ülkesinde karantinada olan 37 yaşındaki öğretmen Muying Shi, durumun çok daha ciddi olduğunu söylüyor. , beş yıldır İngiltere'nin başkenti Londra'da öğretmenlik yapan 37 yaşındaki Muying Shi'nin annesi, dördüncü evre kanser.

Muying Shi, bu nedenle Londra'dan anavatanı olan Çin'in Wuhan kentinde geldi. Ocak ayının başında, 63 yaşındaki hasta annesi Liping Wang'e bakmak ve onunla vedalaşmak için ülkesine gelen Shi, salgının sıfır noktası olan Wuhan'da hastalığa yakalandı. Yaptırdığı test sonucunda ciğerlerinde koronavirüs tespit edilen öğretmen, şimdi karantinada.

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