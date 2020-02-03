Londra’da terör saldırısı: 1 ölü

BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör bağlantılı ilan edilen olayda, bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü.Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu. Polisin açıklamasında, saldırganın öldüğü belirtilirken, "2 yaralının olduğunu düşünüyoruz" ifadesine yer verildi. Yayınlanan görüntülerde, cesedin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlendi. Belçika'nın Gent kentinde de 2 kişiyi bıçaklayan kadın saldırgan polis tarafından vuruldu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.