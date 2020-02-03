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'daki bıçaklı saldırıyı üstlendi

İngiltere'de dün gerçekleşen bıçaklı terör saldırısı hakkında Reuters'tan son dakika haberi geldi. Terör bağlantılı ilan edilen olayda, bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanmıştı. Edinilen son dakika habere göre; 'daki bıçaklı saldırıyı üstlendi.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 15:05 ABONE OL
Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Reuters'tan gelen son dakika bilgisine göre; Londra'nın güneyinde dün meydana gelen saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Son dakika! Londra'da bıçaklı terör saldırısı! İşte olay yerinden ilk görüntüler | Video

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör bağlantılı ilan edilen olayda, bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü.
Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yerel saatle 14.00 civarında, bir kişi bıçaklı saldırı gerçekleştirdikten sonra polis tarafından vuruldu. Polisin açıklamasında, saldırganın öldüğü belirtilirken, "2 yaralının olduğunu düşünüyoruz" ifadesine yer verildi. Yayınlanan görüntülerde, cesedin üzerinde bomba veya bomba süsü verilmiş bir düzenek olduğu belirlendi. Belçika'nın Gent kentinde de 2 kişiyi bıçaklayan kadın saldırgan polis tarafından vuruldu. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Londra'da bıçaklı terör saldırısı!

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Londra'daki bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi
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