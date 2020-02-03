Pakistan Çin uçuşlarını yeniden başlattı

Pakistan'ın geçen hafta yeni tip koronavirüs tehlikesi nedeniyle durdurduğu Çin uçuşlarına yeniden izin vermesinin ardından Çin'de mahsur kalan 57 Pakistanlı ülkeye döndü.

Havacılık Bakanlığı Sözcüsü Duriya Amir'in verdiği bilgiye göre uçuşların serbest bırakılmasıyla Çin'in başkenti Pekin'den kalkan iki uçak Pakistan'ın İslamabad ve Karaçi kentlerine indi.

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütünün tahliyeyi tavsiye etmediğini hatırlatarak "Sorumlu davranarak hastalığın yayılmasına sebep olmak istemiyoruz. Bazı ülkelerin yaptığı gibi vatandaşlarımızı tahliye etmeyeceğiz. 100 civarında ülke vatandaşlarını Vuhan ve Çin'den tahliye etmedi." ifadelerini kullandı.

Çin'de yaklaşık 30 bin Pakistanlının yaşadığı tahmin edilirken koronavirüsün yayıldığı Vuhan kentinde 500 Pakistanlı öğrenci bulunduğu belirtiliyor.

Mirza geçen hafta yaptığı açıklamada şu ana kadar sadece 4 Pakistanlı öğrencide virüs görüldüğünü açıklamış, Pakistan'da ise henüz virüsün görülmediğini belirtmişti.

Virüsün Pakistan'a girmesini önlemek için uçuşlar durdurulmuş, iki ülke arasındaki tek sınır kapısının açılışı ertelenmiş, Karaçi Limanı'nda ise Çinli mürettebat ile gemilerdeki mallar için tarama başlatılmıştı.

AFGANİSTAN VUHAN'DAKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK

Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Afgan vatandaşlarının tahliye edileceğini söyledi.

Firuz, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Vuhan kentinde eğitim gören 41 ve yaşayan birkaç Afgan vatandaşının en kısa zamanda tahliye edileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanının talimatıyla tahliye için özel uçak gönderileceğini ifade eden Firuz, vatandaşların Kabil'e gelmesiyle 14 gün boyunca Kabil Havalimanı yakınında hazırlanan bir yerde gözetimde tutulacağını kaydetti.

Firuz, Çin'in Vuhan kentinde bulunan Afgan vatandaşlarının şu ana kadar yeni tip koronavirüse yakalanmadığını vurguladı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda bazı çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Firuz, 300 yataklı bir hastaneyi de bu virüse yakalananları tedavi için ayırdıklarının ifade etti.