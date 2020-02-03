Rusya bu son dakika haberini konuşuyor! İğrenç olay böyle ifşa oldu!

Rusya'da yaşanan korkunç olay herkesi şaşkına çevirdi. Rusya'nın Çelyabinsk şehrinde Viaçeslav isimli bir baba, 5 yaşındaki kızını internet üzerinden satışa çıkardı. Rus yapımı çizgi film "Maşa ile Koca Ayı"dan esinlenerek kızına Maşa ismini veren adan 5 bin ruble karşılığında kızını internete ilan olarak koydu. Kızını satın almak isteyenlerle şehir merkezinde de buluşabileceğini söyleyen adamın ilanı Rus siber polislerine takıldı. İlanı fark eden polisler yasal işlem başlatırken konu ile ilgili gelen son dakika ayrıntıları ise şoke etti. Herkesin tepkisini çeken baba sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulurken konu ile ilgili son dakika detaylarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!