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bu haberini konuşuyor! İğrenç olay böyle ifşa oldu!

'dan gelen haberi herkeste şoke etkisi yarattı. Bir baba, çocuğunu internet üzerinden satılığa çıkardı. Rusya'nın şehrinde isimli kişi, çocuğunun satılık olduğu ilanını koydu. 5 yaşındaki kızının adını Rus yapımı "Maşa ve Koca Ayı" isimli çizgi filmdeki Maşa karakterinden esinlenerek yazan baba kızına 5 bin ruble, yani 470 Türk lirası değer biçti. Kızını satın almak isteyenler ile şehrin merkezinde buluşabileceğini de sözlerine ekleyen babanın ilanını görenler ise şoka girdi. Siber polislere takılan ilanın ardından her şey tamamen değişti. İşte son dakika haberinin detayları!

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.2.2020 01:15 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 01:16 ABONE OL
Rusya bu son dakika haberini konuşuyor! İğrenç olay böyle ifşa oldu!

'da yaşanan korkunç olay herkesi şaşkına çevirdi. Rusya'nın şehrinde isimli bir baba, 5 yaşındaki kızını internet üzerinden satışa çıkardı. Rus yapımı çizgi film "Maşa ile Koca Ayı"dan esinlenerek kızına Maşa ismini veren adan 5 bin ruble karşılığında kızını internete ilan olarak koydu. Kızını satın almak isteyenlerle şehir merkezinde de buluşabileceğini söyleyen adamın ilanı Rus siber polislerine takıldı. İlanı fark eden polisler yasal işlem başlatırken konu ile ilgili gelen ayrıntıları ise şoke etti. Herkesin tepkisini çeken baba sosyal medya üzerinden eleştiri yağmuruna tutulurken konu ile ilgili son dakika detaylarına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Rusya bu son dakika haberini konuşuyor! İğrenç olay böyle ifşa oldu!
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