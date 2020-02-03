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Şoke eden haberi! ’de nedeniyle insanları ölüme terk ediyorlar

’in başkenti Pekin’de çektiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada olarak paylaşıldı. Görüntülerde salgının yayılmasını önlemek isteyen ve olduğu iddia edilen kişiler, insanları evlerine hapsederek ölüme terk ediyorlar. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 12:51 ABONE OL
Şoke eden son dakika haberi! Çin’de corona virüsü nedeniyle insanları ölüme terk ediyorlar

Sosyal medyada olarak paylaşılan bu görüntüler adeta kan donduruyor. Ortaya çıkan görüntüler, polisinin Wuhan'daki hastaların evlerinde kaldığından emin olmak için, kapılarına barikat kurduğunu gösterdi.

HASTA İNSANLARIN KAPILARINA ÇİVİYLE TAHTALAR ÇAKIYORLAR

Çin'den gelen şoke edici görüntülerde, salgının daha da yayılmasını istemeyen polis ekipleri, apartmanda yaşayan hasta insanların kapısına çiviyle tahtalar çakıyor.

Twitter'da paylaşılan görüntülerin, Pekin'de bir apartman çekildiği iddia edilirken videonun gerçekliği resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

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Şoke eden son dakika haberi! Çin’de corona virüsü nedeniyle insanları ölüme terk ediyorlar
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