Şoke eden son dakika haberi! Çin’de corona virüsü nedeniyle insanları ölüme terk ediyorlar

Sosyal medyada son dakika olarak paylaşılan bu görüntüler adeta kan donduruyor. Ortaya çıkan görüntüler, Çin polisinin Wuhan'daki hastaların evlerinde kaldığından emin olmak için, kapılarına barikat kurduğunu gösterdi.

HASTA İNSANLARIN KAPILARINA ÇİVİYLE TAHTALAR ÇAKIYORLAR

Çin'den gelen şoke edici görüntülerde, salgının daha da yayılmasını istemeyen polis ekipleri, apartmanda yaşayan hasta insanların kapısına çiviyle tahtalar çakıyor.

Twitter'da paylaşılan görüntülerin, Pekin'de bir apartman çekildiği iddia edilirken videonun gerçekliği resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.