Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kiev'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.

UKRAYNA PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla Kiev'de yapılacak Konsey Toplantısı'nda, ikili ve bölgesel meseleler tüm ayrıntılarıyla ele alınacak.

Ziyaret dolayısıyla Kırım Tatar soydaşlarının durumu hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ukrayna ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik yeni iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nda iş insanlarıyla bir araya gelmeleri de öngörülüyor.

ZİYARET ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMALAR!

Başkan Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. İdlib'deki hain saldırıda 4 askerimizin şehit olmasına ilişkin açıklama yapan Erdoğan, "4 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. 9 askerimiz de yaralandı. Yaralılarımızın tedavisi de sürüyor. Türkiye bu saldırının karşılığını da misliyle vermiş durumda. Şu anda harekat devam ediyor. Tespit edilen 40'a yakın nokta şu anda sürekli operasyonun hedefleri arasında. İlk belirlemelere göre 30 ila 35 civarında Suriyeli karşı taraftan etkisiz hale getirilmiş durumda. Noktayı koymak yok, aynı şekilde operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı. Erdoğan açıklamalarının son kısmında gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgi notu paylaşarak, "İdlip'te 46 hedefe 122 fırtına obüsü, 100 havan mühimmatıyla atış yapılmıştır" dedi.