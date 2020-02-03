Son dakika: Çavuşoğlu'ndan sözde barış planına sert tepki!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin sözde barış planına sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"ABD'nin Filistin ile ilgili açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır. ABD'nin (Filistin ile ilgili) açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır. Önümüzdeki plan İsrail'in maksimalist taleplerinin ABD'nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir"

"Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler"

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