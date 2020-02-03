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Haberi: Corona Virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor! nedeniyle son 24 saatte 57 can kaybı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili korkutan gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çok sayıda ülke vatandaşlarını Çin’den tahliye ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ‘uluslararası kamu sağlığı acil durumu’ ilan etti. Virüsün nasıl yayıldığına ilişkin ortaya atılan iddialar panik ve endişe yaratmaya devam ederken, bazı bilim adamları salgınının hayvanlardan ortaya çıktığını savunuyor. Henüz bununla ilgili kesin ve doğru bilgiler bulunmazken, dünyayı tehdit eden bu salgının tedavisi için araştırmalar devam ediyor. Öte yandan pek çok kişi ‘Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Coronavirüsü hakkında son durum merak edilirken, konuyla ilgili Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yazılı açıklama yapıldı.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona Virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor! Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 57 can kaybı

Tüm dünyanın gündemine oturan ile ilgili korkutan gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 300'ün üzerinde ölümün yaşandığı hastalık hızla yayılmaya devam ederken, uzmanlar tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Wuhan kentinden başlayarak kısa süre içerisinde çevre bölgelerde de etkisini gösteren virüsün tüm dünyaya yayılmaya ihtimali endişe yaratmaya devam ediyor. Pek çok kişi 'Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? sorularının yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Ulusal Sağlık Komisyonu yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e yükseldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları….

ŞÜPHELİ SAYISI 21 BİN 558'E YÜKSELDİ!

Virüs bulaştığı şüpheli olan kişilerin sayısı 21 bin 558'e ulaşırken, müşahade altına alınan kişi sayısı 152 bin 700'e çıktı.

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Son Dakika Haberi: Corona Virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor! Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 57 can kaybı
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