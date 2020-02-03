Son Dakika Haberi: Corona Virüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor! Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 57 can kaybı

Tüm dünyanın gündemine oturan Corona virüsü ile ilgili korkutan son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 300'ün üzerinde ölümün yaşandığı hastalık hızla yayılmaya devam ederken, uzmanlar tedavi yöntemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Wuhan kentinden başlayarak kısa süre içerisinde çevre bölgelerde de etkisini gösteren virüsün tüm dünyaya yayılmaya ihtimali endişe yaratmaya devam ediyor. Pek çok kişi 'Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? sorularının yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili Ulusal Sağlık Komisyonu yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, Ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361'e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296'sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205'e yükseldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları….

ŞÜPHELİ SAYISI 21 BİN 558'E YÜKSELDİ!

Virüs bulaştığı şüpheli olan kişilerin sayısı 21 bin 558'e ulaşırken, müşahade altına alınan kişi sayısı 152 bin 700'e çıktı.