Son Dakika haberi: Corona virüsü konusunda üç güzel bir kötü gelişme! Reçete yazıldı; koronavirüs belirtileri nelerdir, tedavisi...

Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden bir anda yayılan coronavirüs salgını hakkında dakika haberleri art arda geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar tarafından uyarılar yapılırken, ülkeler de bu salgının kendi ana karaları içerisinde görülmemesi için geniş önlemler alıyor. Bu noktada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edilmişti. Yeni tip corona virüsü son durum yakından takip edilirken, Çin'de ilk kez salgınla ilgili olarak fatura kesildi. Ölü ve vaka sayıları giderek artarken, 100 binden fazla kişinin gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

YENİ TİP CORONAVİRÜS İÇİN ÜÇ GÜZEL, BİR KÖTÜ GELİŞME! SON DURUM NE?

Uluslararası ajansların duyurduğu son dakika haberine göre, koronavirüs hakkında üç güzel, bir kötü gelişme yaşandı! Avrupa'dan ise son derece kritik bir haber geldi ve bu "Çok önemli bir aşama" olarak duyuruldu. Peki, corona virüs belirtileri neler ve tedavisi bulundu mu? Virüs mutasyona mı uğradı ve salgın ne kadar sürecek?

İşte, son durum;