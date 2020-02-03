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haberi: Corona virüsü konusunda üç güzel bir kötü gelişme! Reçete yazıldı; belirtileri nelerdir, tedavisi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip salgını hakkında bilgileri peş peşe geliyor! Bilindiği gibi, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgın, kontrol edilemeden bir anda yayılmıştı. Onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Coronavirüsü son durum merak edilirken, 100 binden fazla kişinin gözlem altında tutulduğu belirtiliyor. Ölü sayıları giderek artarken, vakanın görüldüğü kişi sayısı de artış gösteriyor. Ajansların duyurduğuna göre, salgının merkez üssü Çin'de ilk kez fatura kesildi! Öte yandan, üç güzel, bir kötü gelişme de yaşandı. Peki, dünyayı teyakkuza geçiren yeni tip koronavirüs salgını belirtileri neler, bulaşıcı mı ve korunma yolları neler? Coronavirüsü hakkında son dakika bilgileri ile tedavisi, belirtileri gibi birçok merak edilen başlık haberimizde. İşte, son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 3.2.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 07:25 ABONE OL
Son Dakika haberi: Corona virüsü konusunda üç güzel bir kötü gelişme! Reçete yazıldı; koronavirüs belirtileri nelerdir, tedavisi...

Çin'in Wuhan kentinde görülen ve kontrol edilemeden bir anda yayılan coronavirüs salgını hakkında dakika haberleri art arda geliyor. Dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar tarafından uyarılar yapılırken, ülkeler de bu salgının kendi ana karaları içerisinde görülmemesi için geniş önlemler alıyor. Bu noktada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edilmişti. Yeni tip corona virüsü son durum yakından takip edilirken, Çin'de ilk kez salgınla ilgili olarak fatura kesildi. Ölü ve vaka sayıları giderek artarken, 100 binden fazla kişinin gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

YENİ TİP CORONAVİRÜS İÇİN ÜÇ GÜZEL, BİR KÖTÜ GELİŞME! SON DURUM NE?

Uluslararası ajansların duyurduğu haberine göre, hakkında üç güzel, bir kötü gelişme yaşandı! Avrupa'dan ise son derece kritik bir haber geldi ve bu "Çok önemli bir aşama" olarak duyuruldu. Peki, corona virüs belirtileri neler ve tedavisi bulundu mu? Virüs mutasyona mı uğradı ve salgın ne kadar sürecek?

İşte, son durum;

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Son Dakika haberi: Corona virüsü konusunda üç güzel bir kötü gelişme! Reçete yazıldı; koronavirüs belirtileri nelerdir, tedavisi...
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