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Trump'ın sözde barış planının görüşüleceği olağanüstü toplantısı başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (), Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planını görüşeceği dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantı, 'ın Cidde kentinde başladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 10:54 ABONE OL
Trump'ın sözde barış planının görüşüleceği İİT olağanüstü toplantısı başladı

İİT'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada toplantı kapsamında sözde barış planına yönelik İİT'nin tutumunun yanı sıra Filistin meselesinin ele alınacağı belirtildi.

Toplantıda Türkiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından temsil ediliyor.

İİT'den daha önce yapılan açıklamada, "Filistin meselesinin çözümünün uluslararası hukuka, ilgili Birleşmiş Milletler kararlarına ve Arap barış girişimine uygun olması gerekiyor. " ifadeleri kullanılmıştı.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Trump'ın sözde barış planının görüşüleceği İİT olağanüstü toplantısı başladı
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