Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik İdlib açıklaması: Rejimin arsızlığı artıyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Yeniden Asya Girişimi Toplantısı"nda kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu aptığı açıklamada; Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, "Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya önemli görev düşüyor" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik İdlib açıklaması: Rejimin arsızlığı artıyor!

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Suriye'de yaşanan krize çözüm bulmak için çalışıyoruz. Rejimin saldırganlığı ve arsızlığı artıyor. Bunu dengelemek ve durdurmak için, Astana ve Soçi sürecinde olduğu gibi komşumuz Rusya'yla çaba sarf ediyoruz. Burada Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı ateşkes ve siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz. Ancak bize de saldırılar oluyor. Bunların karşılığını verdik vereceğiz.

TÜRKİYE, GÜÇLÜ BİR NATO ÜYESİ

Kıtamızda yaşanan sorunların çözümü için daha aktif rol oynamaya çalışacağız. Önümüzdeki süreçte bu sorunların çözümü için siz Asya'daki dostlarımızla çalışmak istiyoruz. Türkiye, güçlü bir NATO üyesi ve önemli bir Avrupa ülkesi olarak Asya ile ilişkilerimizde bir çelişki görmüyoruz. Bu bir çelişki değil, birbirini tamamlayan politikalardır. Batılı kimliğimiz, Asya'daki varlığımızı, Asya ile aramızdaki bağlar da Avrupa'daki mevcudiyetimizi güçlendirecektir.

TÜM ASYA ÜLKELERİNDE TEMSİLCİLİKLERİMİZ MEVCUT

Bir Asyalı olarak Asya'yı iyi biliyoruz. Güçlü ilişkilerimiz mevcut. İkili ilişkilerde birçok Asya ülkesiyle özel ilişkilere sahibiz. Asya'da 30 büyükelçiliğimiz ve 22 başkonsolosluğumuz mevcut. Tüm Asya ülkelerinde temsilciliklerimiz mevcut.

Güçlü ilişkilerimize rağmen yoğun dış politika gündeminde Asya'yı zaman zaman ihmal ettiğimizi gördük. Bu nedenle Yeniden Asya girişimiyle bölge ile olan ilişkilerimizi canlandırmak istedik. Asya'nın yükselişine katkı sağlamayı arzuluyoruz. Geniş bir yelpazede, kazan kazan anlayışıyla önceliklerimizi gözden geçireceğiz.

İLAVE TIBBİ YARDIMLARIMIZI ULAŞTIRACAĞIZ

Çin'deki koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Çin devletine baş sağlığı diliyorum. Türkiye, Wuhan'a sağlık yardımı gönderen ender ülkelerden biri oldu. Tüm dünyada olduğu gibi uçuşlarla ilgili bazı tedbirler alıyoruz ama hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz. Ayrıca Çin ihtiyaç duyduğu sürece ilave tıbbi yardımlarımızı ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın yanı sıra kardeş Azerbaycan ve komşu Gürcistan ve Buglaristan vatandaşlarının tahliyesinde işbirliği yaptıkları için Çin makamlarına teşekkür ediyoruz.

Soruları da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu ''Rejimin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımıza taciz atışları yaptığını devam ederse karşılık vereceğimizi rejimi durdurmaları gerektiğini mevkidaşım Lavrov'a söyledik. Rejime karşılığını verdik, çok fazla zayiat verdiler. Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı. Gözlem noktalarımızın amacı ihlalleri gözetlemekti. Tüm bunlar rejimin dizginlenmesi gerektiğini gösteriyor. (Rusya'nın) 'Rejimi tam kontrol edemiyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz'' dedi.

TRUMP'IN KAOS PLANI!

Planı İslam İşbirliği teşkilatı olarak reddettik. Bazı İslam ülkeleri ABD'yi memnun edecek açıklamalar yaptı.