BM'den ABD'ye tepki: Trump'ın sözde barış planına karşı uluslararası hukukun koruyucularıyız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sözde Orta Doğu planına ilişkin, ''Biz BM kararlarının ve uluslararası hukukun koruyucularıyız ve iki devletli çözüme sıkı sıkıya bağlıyız.'' dedi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

TRUMP'A TEPKİ

Trump yönetiminin sözde Orta Doğu Barış Planı'nı değerlendiren Guterres, ''Biz BM kararlarının ve uluslararası hukukun koruyucularıyız ve iki devletli çözüme sıkı sıkıya bağlıyız.'' diye konuştu.

BM KONSEYİ VE GENEL KURUL KARARLARINA VURDU

Guterres, İsrail ve Filistinlileri uluslararası hukuk, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla 1967 sınırları esasına dayalı iki devletli çözüm konusunda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

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"SİLAHLAR UÇUŞUYOR, ÇATIŞMALAR ARTIYOR.''

Libya'dan Suriye'ye çatışmaların arttığına ve gerginliklerin tırmandığına dikkati çeken Guterres, ''Bugün deli bir rüzgar dünyayı kasıp kavuruyor. Silahlar uçuşuyor, çatışmalar artıyor.'' diye konuştu.

Suriye'nin kuzey batısında, İdlib'de artan çatışmaların son derece endişe verici olduğunu belirten Guterres, ''Krizin çözümünün askeri değil siyasi olduğunu defalarca tekrar tekrar söyledik ve şimdi Suriye'de durum Türk ordusu ve Suriye ordusunun birbirini bombaladığı bir hal aldı ve bu da krizin doğasında son derece endişe verici bir değişiklik. Artan gerginlik kontrolden çıkmadan taraflara çatışmalara son vermesi çağrısı yapıyorum.'' ifadesini kullandı.

LİBYA'DA TAM BİR ''SKANDAL'' YAŞANIYOR

Guterres, Libya'daki çatışmalara da değinerek, "Libya'da yaşananlara son derece öfkeli olduğumu söylemeliyim, tam bir skandal yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Konferansı'na katılan ülkelerin birtakım taahhütlerde bulunduğunu ancak Güvenlik Konseyinin Libya'ya uyguladığı silah ambargosunun hala ihlal edildiğini, Misrata'ya ve Bingazi'ye uçakların indiğini ve ateşkese uyulmadığını belirten Guterres, ''Net bir şekilde söylüyorum. Libya'da gördüklerimiz kabul edilebilir değil.'' diye konuştu.

Guterres, Birleşik Arap Emirliklerinden Libya'ya insansız hava aracı gönderildiğini, Mısır'dan hareket olduğunu, ülkede Sudan'dan ve Rusya'dan paralı askerlerin bulunduğunu ve Türkiye'nin de Libya'ya asker gönderdiğini sözlerine ekledi.

OKYANUSLAR, İNSANLIĞIN 2000 YILINDAN BU YANA TÜKETTİĞİ ENERJİDEN YİRMİ KAT DAHA FAZLA ISINDI

İklim krizine de değinen Guterres, "Geçen sene okyanusların ısınmasındaki artış, insanlığın 2000 yılından bu yana tükettiği enerjiden yirmi kat daha fazla." ifadesini kullandı.

Guterres, Avustralya'da uzun süredir devam eden orman yangınlara da dikkati çekerek, "Avustralya'da olanlar Avustralya'da kalmayacak, bu yangının dumanı Avustralya'nın 2018'deki 6 aylık karbon salınımına eşit." dedi.

DÜNYAYI EN ÇOK KİRLETEN ÜLKELER

Guterres, en fazla karbon salınımında bulunanların ise ABD, Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya olduğunu dile getirerek bu ülkelere 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmeleri çağrısında bulundu.