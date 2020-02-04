Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Corona virüs salgınında dehşet veren son dakika gelişmeleri! Wuhan'da ceset yığınlarını kameraya kaydetti!

virüs salgınında dehşet veren gelişmeleri! Wuhan'da ceset yığınlarını kameraya kaydetti!

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 360’ın üzerinde insanın ölmesine neden olan Virüsü ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere koronavirüs ilk olarak 12 Aralık tarihinde Çin’in Wuhan kentinde tespit edilmiş ve kısa süre sonra pek çok ülkeye yayılmıştı. Virüsün nasıl yayıldığına ilişkin ortaya atılan iddialar panik ve endişe yaratmaya devam ederken, sosyal medyada virüsün hayvanlardan bulaştığı iddiası ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili bir doğrulama olmadı. Hastalığın sıfır noktası olan Wuhan'da bulunan hastanede, ceset yığınlarını gizli kamerayla kaydeden adam, görüntüleri paylaşmasından kısa süre sonra gözaltına alındı. Dehşete düşüren görüntüler anbean kameralara yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 11:45 ABONE OL
Corona virüs salgınında dehşet veren son dakika gelişmeleri! Wuhan'da ceset yığınlarını kameraya kaydetti!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve şu ana kadar 362 kişinin ölümüne sebep olan virüsü ile ilgili korkutan gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'de ortaya çıkan bu hastalık Wuhan'da tespit edilmiş ve kısa sürede dünyaya yayılmıştı.

Gelen son dakika haberine göre Çinli yetkililer, Wuhan'daki bir hastanenin içerisinden ve hastanenin önündeki minibüsten görüntüler çekip paylaşan bir adamı tutukladı.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI!

Hastalığın sıfır noktası olan Wuhan'da bulunan hastanede, ceset yığınlarını gizli kamerayla kaydeden adam, görüntüleri paylaşmasından kısa süre sonra gözaltına alındı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüs salgınında dehşet veren son dakika gelişmeleri! Wuhan'da ceset yığınlarını kameraya kaydetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN