Fransa'yı karıştıran skandal! Ünlü sporcu antrenörü tarafından tecavüze uğradı
Fransa bu skandalı konuşuyor! Ülkeyi sarsan olay ise ünlü bir sporcunun antrenörü tarafından tecavüze uğradığını itiraf etmesi oldu. Bu itirafın ardından da skandallar adeta bir bir patlak verdi. Fransa'nın eski buz pateni şampiyonu Sarah Abitbol, 1990 ve 1992 yılları arasında antrenörlüğünü yapan Gilles Beyer'in kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Ünlü sporcu kaleme aldığı kitapta, 15 ila 17 yaşları arasında eski antrenörü Gilles Beyer'in kendisine tecavüz ettiğini yazdı.
Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:29Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:35ABONE OL
Fransa'da gündemi sarsan bir itiraf gerçekleşti. İtirafın ardından skandallar da bir bir patlak verdi.