Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > NATO'dan İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı!

'dan İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı!

, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziyelerini iletti. Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Kuzey Atlantik Konseyi'nde Türkiye'ye taziyelerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 4.2.2020 15:42 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 15:53 ABONE OL
NATO'dan İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı!

NATO, İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziyelerini iletti. Bir NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Kuzey Atlantik Konseyi'nde Türkiye'ye taziyelerimizi ilettik." ifadesini kullandı.

İttifakın en üst düzey karar alma mekanizması olan Kuzey Atlantik Konseyi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında, üye ülkelerin daimi temsilcilerinin katılımıyla toplanıyor.

İDLİB'DE TÜRK ASKERİNE HAİN SALDIRI

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye için gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim güçleri tarafından yoğun topçu atışı ile saldırıda bulunulduğunu açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "8 şehidimiz var, bunlardan 7'si asker biri bizimle beraber çalışan sivil kardeşimiz. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İdlib şehitleri son yolculuğuna uğurlanıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
NATO'dan İdlib'de şehit düşen Türk askerleri için taziye mesajı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN