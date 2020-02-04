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: Corona virüsünü ilk o fark etti! Doktor ’ın mesajı güne damgasını vurdu!

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüs herkesin korkulu rüyası haline gelirken aynı zamanda virüs ile ilgili araştırma yapanların ve önlem alanların sayısı da giderek artmakta. İlk olarak Aralık ayında ortaya çıkan bu virüsün 'de öldürdüğü insan sayısı, SARS'ın aldığı can sayısını geçmiş bulunuyor. Koronavirüsünden etkilenen ilk 7 hastayı görüp yapılan test sonuçlarının ardından bir mesaj yayınlayarak insanları uyaran doktor 'ın inanılmaz hikayesini duyanlar kulaklarına inanamıyor. Yazdığı mesaj ile gündeme damgasını vuran ve herkesi hakkında uyaran doktor sosyal medyada epey konuşuldu. İşte merak edilen son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 4.2.2020 19:56 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 19:57 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsünü ilk o fark etti! Doktor Li Wenliang’ın mesajı güne damgasını vurdu!

SARS salgını 2003 yılında 'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu. Şimdi ise corona virüsün öldürdüğü insan sayısı SARS'ı geçmiş durumda. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için önlemler alınmaya devam edilirken konuya yönelik araştırmalar da hız kazandı. Bu virüsü ilk olarak fark eden doktor 'ın hikayesini duyanlar ise inanamıyor. Merkez üssü Wuhan'da çalışan doktor Li, mesajında, arkadaşlarına sevdiklerini özel olarak uyarmalarını istedi. Mesaj ilk olarak eğlenceli şekilde değerlendirilse de polis, söylenti yayma suçu ile doktoru karşı karşıya bıraktı. Salgının ilk haftalarında bunu yaşayan tek sağlıkçı ise o değildi. İşte ile karşı karşıya kalan doktor Li Wenliang hakkında ayrıntıları!

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SON DAKİKA: Corona virüsünü ilk o fark etti! Doktor Li Wenliang’ın mesajı güne damgasını vurdu!
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