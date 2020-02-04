Son Dakika Haberi: Çin’in Wuhan kentinde akılalmaz görüntü! Maske takmadı diye sokak ortasında tekme tokat dövdüler

Çin'in Wuhan kentinde başlayan Corona virüsü kontrol edilememiş ve kısa sürede yayılmıştı. Onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni tip Corona virüs salgınıyla ilgili 'uluslararası kamu sağlığı acil durumu' ilan etmişti. Son gelen bilgiler ışığında ise virüs nedeniyle son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 427'yi bulmuş durumda. Hal böyle olunca virüsün çıkış yeri olan Wuhan'da maske kullanımı da son derece artarken, dışarıda maskesiz dolaşan bir kadın, yetkili tarafından tekme tokat dövüldü. Görüntüler kameralara anbean yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

MASKESİZ DIŞARI ÇIKAN KADINI TEKME TOKAT DÖVDÜLER!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılarak tüm dünyada panik yaratan koronavirüs salgını günden güne ölümleri artırırken, Çinliler maske takarak önlem almaya çalışıyor.