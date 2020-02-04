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Korkunç haberi: yüzde 96 yarasalardan bulaşıyor! Uzmanlar açıkladı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde pek çok ülkede görülen koronavirüsü korku saçmaya devam ediyor. Çin sınırları dışındaki ikinci ölüm haberinin gelmesi ile birlikte tüm dünyada tedirginlik artarken, konuyla ilgili ürkütücü bir haber de Güney Kore’den geldi. Tayland tatilinden dönen Güney Koreli bir kadına da teşhisi konuldu. Tüm dünyaya korku salan virüsün kaynağı ile ilgili bilim insanlarının araştırmaları hız kesmeden devam ederken, bilim dergisinde pazartesi günü yayınlanan bir makalede ise, koronavirüsünün yarasalardan geçen başka virüslerle yüzde 96 oranda benzerlik taşıdığını ortaya koydu. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 10:41 ABONE OL
Korkunç son dakika haberi: Corona virüsü yüzde 96 yarasalardan bulaşıyor! Uzmanlar açıkladı

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor! Bilim dergisi Nature'da pazartesi günü yayınlanan ve Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde üst düzey bir koronavirüs uzmanı olan Zheng-Li Shi tarafından kaleme alınmış bir makale, koronavirüsün yarasalardan geçen başka virüslerle yüzde 96 oranda benzerlik taşıdığını ortaya koydu.

Çin'de bir yerlerde, belki de Yunnan eyaletinin güneyinde bir yerde, binlerce kişiyi enfekte eden, milyonlarca Çinli'yi işlerinden ve ailelerinden çekip alarak küresel finansal piyasalarda tahribat yaratan ölümcül koronavirüsün gizemli kökenlerine ev sahipliği yapan bir mağara var.

Kâr amacı gütmeyen EcoHealth Alliance adlı şirkette hastalıklar üzerine uzman çevrebilimci Peter Daszak tam da bu konu üzerinde çalışıyor.

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Korkunç son dakika haberi: Corona virüsü yüzde 96 yarasalardan bulaşıyor! Uzmanlar açıkladı
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