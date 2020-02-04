Son Dakika Haberi: Korkulan oldu! Corona virüsü salgını ilk kez…

Dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün yayılmaya devam eden Corona Virüsü salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs, kısa sürede tüm bölgeye yayılmış ve çevre ülkelere sıçramıştı. Dünyaya yayılması endişesi devam ederken, gisanddata verilerine göre şuana kadar 427 ölüm, 20 binin üzerinde ise hasta tespit edildi. Öte yandan son 24 saatte 60'ın üzerinde can kaybı yaşandı. Çin sınırları dışında ikinci ölüm haberi Hong Kong'dan gelirken, ürkütücü bir haber de Güney Kore'den geldi. Güney Kore'li bir kadında, tatile gittiği Tayland'dan ülkesine döndükten sonra yapılan testler sonucu koronavirüs görüldü. Tüm dünyaya korku salan virüsün kaynağı ile ilgili bilim adamlarının araştırmaları devam ederken, korkunç bir son dakika haberi daha geldi. İşte ayrıntılar…

KORKULAN OLDU! CORONA VİRÜSÜ İLK KEZ…

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü nedeniyle ölüm sayısı her gün artmaya devam ederken, son 24 saatte 64 can kaybı yaşandığı belirtildi. Çin sınırları dışındaki ikinci ölüm haberi Hong Kong'dan gelirken, ürkütücü bir haber de Güney Kore'den geldi.