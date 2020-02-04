Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika Haberi: Korkulan oldu! Corona virüsü salgını ilk kez…

Haberi: Korkulan oldu! salgını ilk kez…

Her geçen gün dünya üzerindeki etkisini arttıran ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü kısa sürede 400’ün üzerinde insanın ölmesine neden olmuş ve 20 binin üzerinde kişide de görülmüştü. Tüm dünyayı tedirgin eden bu salgının tedavisi hala kesin olarak bulunamazken, son 24 saatte 64 can kaybı yaşanmıştı. Çin sınırları dışındaki ikinci ölüm haberi Hong Kong’dan gelirken, ürkütücü bir haber de Güney Kore’den geldi. Güney Koreli bir kadında, tatile gittiği Tayland’dan ülkesine döndükten sonra yapılan testler sonucunda koronavirüs görüldü. Tüm dünyaya korku salan virüsün kaynağı ile ilgili bilim adamlarının araştırmaları devam ederken, korkunç bir daha geldi. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 4.2.2020 14:41 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 15:07 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Korkulan oldu! Corona virüsü salgını ilk kez…

Dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün yayılmaya devam eden Corona Virüsü salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'in Wuhan kentinde görülen virüs, kısa sürede tüm bölgeye yayılmış ve çevre ülkelere sıçramıştı. Dünyaya yayılması endişesi devam ederken, gisanddata verilerine göre şuana kadar 427 ölüm, 20 binin üzerinde ise hasta tespit edildi. Öte yandan son 24 saatte 60'ın üzerinde can kaybı yaşandı. Çin sınırları dışında ikinci ölüm haberi Hong Kong'dan gelirken, ürkütücü bir haber de Güney Kore'den geldi. Güney Kore'li bir kadında, tatile gittiği Tayland'dan ülkesine döndükten sonra yapılan testler sonucu koronavirüs görüldü. Tüm dünyaya korku salan virüsün kaynağı ile ilgili bilim adamlarının araştırmaları devam ederken, korkunç bir daha geldi. İşte ayrıntılar…

KORKULAN OLDU! CORONA VİRÜSÜ İLK KEZ…

Tüm dünyayı etkisi altına alan nedeniyle ölüm sayısı her gün artmaya devam ederken, son 24 saatte 64 can kaybı yaşandığı belirtildi. Çin sınırları dışındaki ikinci ölüm haberi Hong Kong'dan gelirken, ürkütücü bir haber de Güney Kore'den geldi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Korkulan oldu! Corona virüsü salgını ilk kez…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN