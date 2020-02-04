Son Dakika Haberler | Çin dışında ikinci corona virüsü ölümü gerçekleşti: Hong Kong'da doktorlar greve başladı!

Çin anakarasının dışında Wuhan koronavirüsünden enfekte olan ikinci hasta öldü, Hong Kong Hastane Kurumu bugün yaptığı açıklamada aynı zamanda başka bir hastalığı olan 39 yaşındaki adamın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Çin'de meydana gelen ölüm sayısı ise, 2002 yılında ortaya çıkan SARS virüsü nedeniyle ölenlerin sayısını aştı. SARS virüsünde 9 ayda ölen kişi sayısını, yeni tip coronadan ölenlerin sayısı 2 ayda geçti, bu da corona virüs felaketinin boyutlarını tekrar gözler önüne serdi.

İKİNCİ ÖLÜM: HIZLI TRENLE GELDİ, 2 HAFTA SONRA ÖLDÜ

39 yaşındaki adam bugün Prenses Margaret Hastanesinde hayatını kaybetti. Hastanın, altta yatan başka bir hastalığı daha olduğu öğrenildi. 21 Ocak'ta Hong Kong'dan Wuhan'a giden hızlı tren bileti aldı ve 23 Ocak'ta Changshanan'dan şehre döndü.