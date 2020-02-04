Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: PKK’da çözülme! 2 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

Son dakika: ’da çözülme! 2 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurdu. Terör örgütü ’da çözülme devam ediyor. ’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.

Giriş Tarihi: 4.2.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 09:56 ABONE OL
Son dakika: PKK’da çözülme! 2 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen son dakika habere göre; Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha hudut karakollarımıza teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı... Alçakça saldırıya misliyle karşılık verildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: PKK’da çözülme! 2 PKK/YPG’li terörist teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN