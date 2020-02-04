Son dakika: PKK’da çözülme! 2 PKK/YPG’li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen son dakika habere göre; Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha hudut karakollarımıza teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu.

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Kızıltepe ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/NhEiBVxwFN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2020