Super Bowl finalini kim kazandı? Super Bowl şampiyonu hangi takım oldu?

Bu yıl 51.si düzenlenen ve Amerika'da Ulusal Futbol Ligi'nin şampiyonunu belirleyen müsabakada dün akşam nefesler tutuldu ve 2020 Super Bowl Şampiyonu belli oldu. Bu sene düzenlenen Super Bowl 2017 Final müsabakasında Atlanta Falcons ile New England Patriots karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk defa uzatmalara giden müsabakayı New England Patriots 28-3'ten geriye dönerek 34-28'lik bir skorla kapattı. Bu sonuçla New England Patriots, Super Bowl'u 5. kez kazanarak Cowboys'u geride bıraktı. 4 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen 52. Super Bowl finalinde geçen senenin şampiyonu New England Patriots ile Philadelphia Eagles karşılaştı. Sahadan 44-33'lük skorla galip ayrılan Philadelphia Eagles sezonu şampiyon olarak kapadı.

SUPER BOWL'U HANGİ TAKIM KAZANDI?

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti. Jennifer Lopez ve Shakira'nın sahne şovları geceye damga vurdu... Karşılaşmanın devre arası gösterisinde sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez ise Miami'de Latin rüzgarı estirirken, şarkıları ve performansları seyircilerden tam not aldı.