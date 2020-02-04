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Son dakika: 950 kişiyi karantina altına alacak

, ’den tahliye edilecek 950 vatandaşını askeri kamplarda karantina altına alacağını duyurdu. Öte yandan hükümet geçen hafta yaptığı açıklamada, Vietnam ve Çin arasındaki sınır ötesi ticaretin "teşvik edilmediğini", Pazar günü de endişesi nedeniyle Çin'e yapılan ve Çin'den gelen tüm uçuşları yasaklayacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı ise Vietnam'ın yeni korona virüsü vakasını Salı günü doğrulamış ve ülke genelinde 9 vaka olduğunu belirtmişti.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 4.2.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 12:12 ABONE OL
Son dakika: Vietnam 950 kişiyi karantina altına alacak

Vietnam, korona virüsü salgını nedeniyle Çin'den ülkeye dönen 950 vatandaşını iki ayrı askeri kampta karantina altına alacağı bilgisini verdi. Tahliyenin ne zaman gerçekleştirileceğine dair henüz bilgi verilmezken, tahliye uçaklarının başkent Hanoi'de bulunan Noi Bai Uluslararası Havalimanı ve Kuang Ninh şehrinde bulunan Van Don Uluslararası Havalimanı'na iniş yapacağı belirtildi. Askeri sağlık görevlisi Nguyen Viet Thang konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Karantina süreci boyunca, virüs salgınına yönelik herhangi bir semptomun görülmediği kişiler hastanelere sevk edilebilecek" dedi.

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Öte yandan hükümet geçen hafta yaptığı açıklamada, Vietnam ve Çin arasındaki sınır ötesi ticaretin "teşvik edilmediğini", Pazar günü de korona virüs endişesi nedeniyle Çin'e yapılan ve Çin'den gelen tüm uçuşları yasaklayacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı ise Vietnam'ın yeni korona virüsü vakasını Salı günü doğrulamış ve ülke genelinde 9 vaka olduğunu belirtmişti.

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Son dakika: Vietnam 950 kişiyi karantina altına alacak
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