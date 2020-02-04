Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Yürek ısıtan aile fotoğrafı

Yürek ısıtan aile fotoğrafı

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Yürek ısıtan aile fotoğrafı
Hindistan'da bir Bengal kaplanı ve 5 yavrusunun birlikte yürüdüğü görüntüler büyük ilgi çekti. Terai bölgesindeki bir parkta yaşayan anne kaplan ve yavrularını görüntüleyen orman görevlisi Parveen Kaswan, fotoğrafı Twitter'dan paylaştı. Yavruların ve annenin avcılara karşı özel olarak takip edildiğini belirten yetkililer, yavruların hayatta kalabilmesi için bu çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. 5 yavrunun nadir görüldüğünü söyleyen yetkililer, bu durumun cesaret verici olduğunu dile getirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yürek ısıtan aile fotoğrafı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN