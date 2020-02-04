Yürek ısıtan aile fotoğrafı

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Hindistan'da bir Bengal kaplanı ve 5 yavrusunun birlikte yürüdüğü görüntüler büyük ilgi çekti. Terai bölgesindeki bir parkta yaşayan anne kaplan ve yavrularını görüntüleyen orman görevlisi Parveen Kaswan, fotoğrafı Twitter'dan paylaştı. Yavruların ve annenin avcılara karşı özel olarak takip edildiğini belirten yetkililer, yavruların hayatta kalabilmesi için bu çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. 5 yavrunun nadir görüldüğünü söyleyen yetkililer, bu durumun cesaret verici olduğunu dile getirdi.