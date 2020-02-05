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Son dakika: Bakan : " katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi"

Dışişleri Bakanı : " katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi" açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu ayrıca Bakan Çavuşoğlu: "(Hidrokarbon faaliyetleri) Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB’nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız" dedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.2.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 12:47 ABONE OL
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,"AB katılım sürecinde yeni bir sayfa açmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca "Kıbrıs Türklerinin varlığının inkarı sürerse AB'nin her menfi adımına karşı biz de adım atacağız" dedi.

IRKÇILIK AB DEĞERLERİNİ KÖKTEN SARSTI!

Çavuşoğlu; AB Parlamentosunda Yunan Milletvekili ırkçı Yannis Lagos'un Türk bayrağını yırtması hakkında Yunanistan yönetiminin tutumundan memnun olduklarını belirterek, "Yaşanan üzücü olayı hepiniz biliyorsunuz. Yunanistan yönetiminin tutumundan memnunuz ama ırkçılığın Avrupa Birliği değerlerini kökten sarstığının farkına varmamız lazım" dedi.

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