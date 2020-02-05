SON DAKİKA! Corona Virüs salgınında dehşete düşüren görüntüler! Wuhan'da ceset yığınlarını kameraya kaydetti!

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve şu ana kadar 362 kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili korkutan son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İlk olarak 12 Aralık'ta Çin'de ortaya çıkan bu hastalık Wuhan'da tespit edilmiş ve kısa sürede dünyaya yayılmıştı.

Gelen son dakika haberine göre Çinli yetkililer, Wuhan'daki bir hastanenin içerisinden ve hastanenin önündeki minibüsten görüntüler çekip paylaşan bir adamı tutukladı.

KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI!

Hastalığın sıfır noktası olan Wuhan'da bulunan hastanede, ceset yığınlarını gizli kamerayla kaydeden adam, görüntüleri paylaşmasından kısa süre sonra gözaltına alındı.