Esad rejimi arsızlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Yeniden Asya" politikası hakkında Asya ülkelerinin başkentteki diplomatik misyon temsilcilerine yönelik toplantının ardından gazetecilerle bir araya geldi. Çavuşoğlu, rejimin saldırganlığını bir an önce durdurmak gerektiğini vurgulayarak, "Lavrov'a verdiğim mesaj da bu. Acilen birlikte bir şeyler yapmamız gerekiyor. Astana ve Soçi süreçleri son zamanlarda tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya ve önemini kaybetmeye başladı" ifadelerini kullandı.Çavuşoğlu, Suriye'de Esad rejiminin saldırganlığının artması ve arsızlaşmaya başlaması nedeniyle Astana ve Soçi süreçlerinin yara almaya başladığına değinerek, Rusya'nın 'rejimi tam kontrol edemiyoruz' şeklindeki bahanelerini doğru bulmadıklarını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, yaklaşık bir hafta önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda yaptığı görüşmede, Suriye'de Beşar Esad rejiminin saldırganlığının artmaya başladığını, bunun olumsuz sonuçlar doğurduğunu, Türkiye sınırına doğru on binlerce insanın hareket ettiğini ve rejimin bu saldırganlığını bir an önce durdurmak gerektiğini mevkidaşına söylediğini kaydetti. Çavuşoğlu, Lavrov'un iki ülke istihbaratların adeta online şeklinde temas halinde olduğunu kendisinin de söylediğini belirtti. İdlib'de Türkiye'ye yönelik saldırıların tolere edilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, "Ayrıca, rejimin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarımıza da tacizatışları yaptığını, dolayısıyla buna devam ederse karşılık vereceğimizi, bir an önce bu anlamda da rejimi durdurmaları gerektiğini mevkidaşım Sergey Lavrov'a söyledik" şeklinde konuştu.Lavrov ile İdlib saldırısı sonrası da görüştüğünü, Astana ve Soçi süreçlerinde İran ile birlikte Rusya'nın Türkiye'nin ortağı olması nedeniyle bu konuları ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Suriye'de sahada ateşkesi tahkim etmek ve kalıcı hale getirmek ile Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlamak amacıyla süreç devam ederken, sahada rejimin saldırganlığının arttığını ve arsızlaşmaya başladığını vurguladı.ESADrejiminin Türk askerine yönelik kalleş saldırısı hakkında ABD, İngiltere ve NATO'dan açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından İdlib halkına yönelik saldırıları kınadıklarını belirtirken, şehit olan Türk askerleri için taziyede bulundu. Pompeo, "Esad rejiminin saldırıları karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus: ABD, Esad rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah'ın İdlib halkına yönelik sürekli, yersiz ve acımasız saldırılarını kınıyor. Bu tür eylemlerin karşısında NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk hükümetine taziyelerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin meşru kendini savunma eylemlerini tamamıyla destekliyoruz. İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison: Esad rejimin İdlib'deki saldırılarını ve Suriyeli siviller ile Türk askerlerinin kabul edilemez can kayıplarını kınıyorum. NATO da İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziyelerini iletti. NATO yetkilisi, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bugün (dün) Kuzey Atlantik Konseyi'nde Türkiye'ye taziyelerimizi ilettik" ifadesini kullandı.

