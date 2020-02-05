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Iowa’da sonuçları beklemede

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Iowa’da ön seçim sonuçları beklemede
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti'nin Iowa eyaletinde yapılan ilk ön seçimin sonuçları açıklanamadı. Yetkililer, bu duruma gerekçe olarak "sonuçların tutarsız olmasını" gösterdi. 11 adayın katıldığı ön seçimde oy sayım işlemi 1600'den fazla okulda, kütüphanede ve kilisede yapılmıştı. Sayım işleminde yaşanan sıkıntıların nedeninin "siber saldırı olmadığı" açıklandı. Yapılan son kamuoyu yoklamaları, Iowa'daki ön seçimin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Vermont Senatörü Bernie Sanders arasında geçtiğini gösteriyordu.
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Iowa’da ön seçim sonuçları beklemede
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