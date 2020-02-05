Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İran, Çin'in Vuhan kentindeki 50 vatandaşını tahliye etti

, 'in Vuhan kentindeki 50 vatandaşını tahliye etti

, koronavirüs salgınının başladığı 'in Vuhan kentindeki 50 vatandaşını tahliye etti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 5.2.2020 10:56 ABONE OL

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Başkanı Kiyanuş Cihanpur, "Ülkeye getirilen vatandaşlar, havaalanındaki ilk muayenelerinin ardından karantina için hazırlanan yere götürüldü." dedi.

Cihanpur, söz konusu kişilerin tedbir amacıyla 14 gün gözetim altında tutulacağını belirtti.

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, Çin'den getirilen 50 kişide koronavirüs bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Başkanı Cihanpur, pazar günü yaptığı açıklamada, çoğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 80 İranlının Çin'in Vuhan kentinden ülkeye getirileceğini duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran, Çin'in Vuhan kentindeki 50 vatandaşını tahliye etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN