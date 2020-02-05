İran, Çin'in Vuhan kentindeki 50 vatandaşını tahliye etti

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Başkanı Kiyanuş Cihanpur, "Ülkeye getirilen vatandaşlar, havaalanındaki ilk muayenelerinin ardından karantina için hazırlanan yere götürüldü." dedi.
Cihanpur, söz konusu kişilerin tedbir amacıyla 14 gün gözetim altında tutulacağını belirtti.
Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, Çin'den getirilen 50 kişide koronavirüs bulgusuna rastlanmadığını söyledi.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Başkanı Cihanpur, pazar günü yaptığı açıklamada, çoğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 80 İranlının Çin'in Vuhan kentinden ülkeye getirileceğini duyurmuştu.