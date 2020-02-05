Madde madde İdlib'de neler oluyor?

İletişim Başkanlığı, İdlib'de yaşananlarla ilgili olarak, "Türkiye, ulusal güvenliğini korumak ve Suriye'deki iç savaş sonrası yeni bir göç dalgasının oluşmasını önlemek için İdlib Mutabakatı çerçevesinde, bölgede istikrarı sağlamak adına kararlılıkla hareket etmeye devam ediyor" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve sosyal medya hesabından yayınlanan infografikle, İdlib'de yaşananlar madde madde anlatıldı.

İDLİB NEDEN ÖNEMLİ?

Başlıklardan ilkinde, "İdlib Neden Önemli" sorusuna cevap verildi.

"İdlib'de iç savaş öncesi 1,5 milyon olan sivil nüfus iç savaş sonrası 4 milyona yaklaşmıştır. Suriye rejiminin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almasıyla bölgede daha ciddi boyutta bir insani felaketin ve yeni bir göç dalgasının oluşması muhtemeldir."

İdlib mutabakatı hakkında bilgi de paylaşıldı.

"Bu mutabakat sayesinde rejimin bölgeye saldırıları durdurulmuş, büyük mülteci göçleri ve insani trajedilerin yaşanmasının önüne geçilmiştir."

"SALDIRI, RUSYA İLE YAPILAN İDLİB MUTABAKATINA AÇIKÇA AYKIRIDIR"

Suriye Rejim'in Türk askerine saldırısı da, "İdlib'de Neler Oluyor?" başlığı altında ele alındı.

"Bu saldırı Rusya ile yapılan İdlib mutabakatına açıkça aykırıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye rejimi tarafından yapılan bu saldırıya angajman kuralları çerçevesinde karşılık vermekte ve rejim hedefleri imha edilmektedir."