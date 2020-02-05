Minareli tek cami ibadete açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

AB ülkesi Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da inşa edilen ve ülkedeki minareli tek cami olma özelliği taşıyan Ljubljana Camisi ve İslam Kültür Merkezi ibadete açılıyor. Temeli 2013'te atılan ve modern mimarisiyle dikkat çeken camideki çalışmalar tamamlandı. Aynı zamanda başkentteki ilk ve tek cami olan Ljubljana Camisi'nin tasarımı ise Kabe'den esinlenilerek yapıldı. Slovenyalı müslümanların 50 yıldır hasretle beklediği caminin 1400 kişilik kapasitesi bulunurken yaklaşık 10 gün sonra ise ibadete açılacağı belirtildi.