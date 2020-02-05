Salgını ilk bilen doktor da koronavirüse yakalandı

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ABD medyası, koronavirüsle ilgili ilk haberi verenlerden biri olan doktorla ilgili ilginç bir habere imza attı. Habere göre Çinli doktor, Vuhan'daki salgını önceden görmüş, meslektaşlarını uyarmış ancak Pekin hükümeti tarafından susturulmuştu. O doktorun kendisi şimdi koronavirüse yakalandı. Çinli doktorla ilgili haberi ilk kez New York Times gazetesi duyurmuştu. 34 yaşındaki Li Wenliang adlı Çinli doktor, 30 Aralık'ta Çin'de kullanılan Wechat adlı mesajlaşma uygulamasından meslektaşlarına Vuhan'da bir deniz ürünleri marketinde çalışan 7 kişinin SARS benzeri bir virüse yakalandığını ve karantina altına alındıklarını duyurmuştu. Doktor Li'nin mesajının ekran görüntüleri kısa sürede viral olup yüzbinlerce kişi tarafından görülünce Pekin hükümeti devreye girdi. Kınanan doktora yasadışı hareket ettiğine dair bir ifade metni imzalatıldı.