Son Dakika: Çin’li kadın tecavüzden corona virüsü sayesinde kurtuldu! Yalnız kaldığı eve giren sapık…

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, virüs, Çinlilerin adeta yaşamlarının bir parçası haline geldi. Geçtiğimiz Cuma günü yaşanan bir cinsel saldırı olayı da bunun en büyük göstergelerinden birisi… Çin'in Wuhan şehrinden yaklaşık 3 saatlik uzaklıkta olan Jingshan şehrinde bir cinsel saldırı olayı yaşandı. İsmi Xiao olan şüpheli, iddiaya göre Yi adındaki bir kadının evde yalnız olduğunu farkederek genç kadının evine girdi. Kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs, daha sonra tecavüz etmeye çalıştı.

"BENDE KORONA VİRÜSÜ VAR"

Kadın, şüpheliye, 'Ben yakın zamanda Wuhan'a gittim' dedi. Sonrasında kendisine corona virüsü bulaştığını ikna etmek için başarılı bir rol oynadı. İşte o gece yaşananlar…