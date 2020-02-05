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Haberi: salgını yayılmaya devam ediyor! BBC dünyaya duyurdu

Çin’in kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde çevre ülkelere de yayılan ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Çin devlet yetkilileri tarafından açıklanan son rakamlara göre son 24 saat içinde 67 kişi daha hayatını kaybederken ölü sayısı toplamda 490’a ulaştı. Ölümlerin 479 Wuhan bölgesinde yaşanırken, konuyla ilgili korkutan son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 11:30 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgını yayılmaya devam ediyor! BBC dünyaya duyurdu

İlk olarak Çin'in kentinde ortaya çıkan ve önüne geçilememesi nedeniyle tüm dünyaya korku saçan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Çin devlet yetkilileri ölü sayısını 490 olarak açıklarken, son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Hubei eyaletinin Vuhan kentinin merkezinde olduğu salgında ölümlerin 479'u bu bölgede kaydedildi.

Giriş ve çıkışlara kapatılan Vuhan kentinde yaşayan Wenjun Wang isimli bir kişinin anlatımlarına göre, kentte salgınla mücadele adına sıkıntılar yaşanıyor.

Ailesinin yaşam mücadelesini BBC'ye anlatan Wang, karantinaya gitmektense ölümü tercih edeceğini söylüyor.

33 yaşında bir ev hanımı olan Wang, salgının kente yayılmasından bu yana, amcasını kaybettiğini, babasının durumunun ise kritik olduğunu aktarıyor.

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgını yayılmaya devam ediyor! BBC dünyaya duyurdu
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