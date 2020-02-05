Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgını yayılmaya devam ediyor! BBC dünyaya duyurdu

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve önüne geçilememesi nedeniyle tüm dünyaya korku saçan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çin devlet yetkilileri ölü sayısını 490 olarak açıklarken, son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Hubei eyaletinin Vuhan kentinin merkezinde olduğu salgında ölümlerin 479'u bu bölgede kaydedildi.

Giriş ve çıkışlara kapatılan Vuhan kentinde yaşayan Wenjun Wang isimli bir kişinin anlatımlarına göre, kentte salgınla mücadele adına sıkıntılar yaşanıyor.

Ailesinin yaşam mücadelesini BBC'ye anlatan Wang, karantinaya gitmektense ölümü tercih edeceğini söylüyor.

33 yaşında bir ev hanımı olan Wang, salgının kente yayılmasından bu yana, amcasını kaybettiğini, babasının durumunun ise kritik olduğunu aktarıyor.