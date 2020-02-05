SON DAKİKA: Çin'deki Türk öğretmen corona virüsü hakkında son durumu anlattı! Koronavirüs belirtileri neler ve nasıl korunulur?

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kontrol edilemeden bir anda dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan coronavirüs salgını hakkında son dakika dakika haberleri art arda geliyor. Uzmanlar tarafından uyarılar yapılırken, ülkeler de bu salgının kendi ana karaları içerisinde görülmemesi için geniş çaplı önlemler alınıyor. Zira, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edilmişti. Yeni tip corona virüsü son durum yakından takip edilirken, ölü sayısı 427'ye ulaştı. 100 binden fazla kişinin ise gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Son dakika... İşte güncel ölümcül 'Koronavirüs'ün yayıldığı ülkeler | Video

ÇİN'DEKİ TÜRK ÖĞRETMEN SON DURUMU ANLATTI!

Ülkenin Şian kentinde yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman, koronavirüs hakkındaki son durum hakkında bilgi verdi. Teoman, virüsün getirdiği panik ortamına değinirken yetkililerin korunma yolları hakkında aktardıklarını da her yönüyle anlattı. Peki, corona virüs belirtileri neler ve tedavisi bulundu mu?

İşte, son dakika gelişmeleri o açıklama...