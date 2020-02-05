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SON DAKİKA: 'deki Türk öğretmen corona virüsü hakkında son durumu anlattı! Koronavirüs belirtileri neler ve nasıl korunulur?

'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgın, kontrol edilemeden bir anda yayılmıştı. Onlarca ülke vatandaşlarını Çin'den tahliye ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. Coronavirüsü son durum merak edilirken, hayatını kaybedenerin sayısı 427'ye ulaştı. Çin'in Şian kentinde bulunan Türk öğretmen Burak Teoman, son durum hakkında bilgi verdi. Teoman, yetkililerin kendilerine korunma yolları hakkında söylediklerini aktarırken coronavirüsün sosyal ve iş hayatı üzerindeki etkilerine de değindi. Peki, dünyayı teyakkuza geçiren yeni tip koronavirüs salgını belirtileri neler, nasıl bulaşır ve korunma yolları neler? İşte, son dakika gelişmeleri ve o açıklama...

Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:41 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 09:41 ABONE OL
SON DAKİKA: Çin'deki Türk öğretmen corona virüsü hakkında son durumu anlattı! Koronavirüs belirtileri neler ve nasıl korunulur?

'in Wuhan kentinde başlayan ve kontrol edilemeden bir anda dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan coronavirüs salgını hakkında son dakika dakika haberleri art arda geliyor. Uzmanlar tarafından uyarılar yapılırken, ülkeler de bu salgının kendi ana karaları içerisinde görülmemesi için geniş çaplı önlemler alınıyor. Zira, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edilmişti. Yeni tip corona virüsü son durum yakından takip edilirken, ölü sayısı 427'ye ulaştı. 100 binden fazla kişinin ise gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Son dakika... İşte güncel ölümcül 'Koronavirüs'ün yayıldığı ülkeler | Video

ÇİN'DEKİ TÜRK ÖĞRETMEN SON DURUMU ANLATTI!

Ülkenin Şian kentinde yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman, koronavirüs hakkındaki son durum hakkında bilgi verdi. Teoman, virüsün getirdiği panik ortamına değinirken yetkililerin korunma yolları hakkında aktardıklarını da her yönüyle anlattı. Peki, corona virüs belirtileri neler ve tedavisi bulundu mu?

İşte, son dakika gelişmeleri o açıklama...

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SON DAKİKA: Çin'deki Türk öğretmen corona virüsü hakkında son durumu anlattı! Koronavirüs belirtileri neler ve nasıl korunulur?
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