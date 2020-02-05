Son Dakika Haberi: ‘Kıyamet Günü’ buzulu hızla eriyor! Uzmanlardan korkutan açıklama geldi

BUZUL İLE İLGİLİ İLK BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILDI

Günümüze kadar hiç bir araştırmanın yapılmadığı kıtaya 40 Bilim insanından oluşan İcefin ekib girdi. Buzalla ilgili ilk bilimsel çalışmayı İcefin ekibi yaptı. Uluslararası Thwaites Buzul İşbirliği, bu buzulun neden bu kadar hızlı değiştiğini anlamak için İngiltere ile ABD tarafından ortak desteklenen 50 milyon dolarlık, beş yıllık bir proje hazırlandı. Bu proje, Antarktika tarihiyle ilgili bugüne kadar yapılmış olan en büyük ve en karmaşık bilimsel saha çalışmasını temsil etmekte.

GÖRÜNTÜLER TARİHİ BOYUTTA

Buzulda çekilen fotoğraflar, tarihi görüntüler niteliğinde. Thwaites Buzulu'nun ön kısmındaki buz duvarına temas ettiği noktaya ulaşan İcefin ekibi, but kütlesinin görüntülerini İcefin isimli denizaltı robotu ile görüntülemeyi başardı. 600 metre boyunca buzulun içerisinde ilerleyen denizaltı robotu, benzersiz fotoğraflar çekmeyi başardı. Deniazaltı robotunun çektiği fotoğraflar dünyamızı değiştiren bir yapının çekilmiş ilk fotoğrafları arasında. Bu zamana kadar bu buzula sadece 4 kişinin ulaştığı ve bu kişilerinde araştırma için gönderilen öncü ekibin üyeleri olduğu bilinmekte.