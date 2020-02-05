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Son dakika haberi: dışında bir corona virüsü ölümü daha: 'da doktorlar korona virüsü nedeniyle greve başladı!

Aralık ayının başlarında Wuhan'da ortaya çıkan corona virüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, 'deki ölü sayısı da SARS'tan ölenlerin sayısını geçti! Bu sabah erken saatlerde 'dan yapılan açıklamaya göre Çin dışında ikinci corona virüsü ölümü gerçekleşti. Ölen şahsın 2 hafta içinde gittiği yerler ve yediği yiyecekler ise, dünya basınında geniş yer buldu. Corona virüsü ölüm sayısı çok hızlı bir şekilde artarken, Çin hükümeti yeni bir bela ile daha uğraşmak zorunda gibi görünüyor. 13.000'den fazla üyesi olan bir tıbbi işçi sendikası olan Hastane Kurumu Çalışanları Birliği, hükümetin Çin ile tüm sınırları tamamen kapatmasını talep ederek Pazartesi günü grev yapmaya başladı. Bugün de işe gelmedikleri belirlenen doktorlar nedeniyle hastaneler sınırlı hizmet verebiliyor.

Giriş Tarihi: 5.2.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 5.2.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika haberi: Çin dışında bir corona virüsü ölümü daha: Hong Kong'da doktorlar korona virüsü nedeniyle greve başladı!

anakarasının dışında Wuhan koronavirüsünden enfekte olan ikinci hasta öldü, Hong Kong Hastane Kurumu bugün yaptığı açıklamada aynı zamanda başka bir hastalığı olan 39 yaşındaki adamın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini duyurdu. Çin'de meydana gelen ölüm sayısı ise, 2002 yılında ortaya çıkan SARS virüsü nedeniyle ölenlerin sayısını aştı. SARS virüsünde 9 ayda ölen kişi sayısını, yeni tip coronadan ölenlerin sayısı 2 ayda geçti, bu da corona virüs felaketinin boyutlarını tekrar gözler önüne serdi.

İKİNCİ ÖLÜM: HIZLI TRENLE GELDİ, 2 HAFTA SONRA ÖLDÜ

39 yaşındaki adam bugün Prenses Margaret Hastanesinde hayatını kaybetti. Hastanın, altta yatan başka bir hastalığı daha olduğu öğrenildi. 21 Ocak'ta Hong Kong'dan Wuhan'a giden hızlı tren bileti aldı ve 23 Ocak'ta Changshanan'dan şehre döndü.

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Son dakika haberi: Çin dışında bir corona virüsü ölümü daha: Hong Kong'da doktorlar korona virüsü nedeniyle greve başladı!
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